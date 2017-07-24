Строители "Волгоград-Арены" начали монтаж кровельного покрытия стадиона

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ВОЛГОГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Специалисты компании "Стройтрансгаз" (СТГ), генподрядчика строительства "Волгоград Арены", приступили к монтажу кровельного покрытия стадиона. Об этом ТАСС сообщила представитель компании Мария Руденко.
"Строители приступили к монтажу кровельного покрытия или мембраны, как называют его специалисты. Кровля общей площадью 77 тысяч кв. м. будет располагаться только над трибунами и фойе стадиона",- сказала Руденко.
Она уточнила, что основная часть кровли выполняется из высокотехнологичной девятислойной мембраны немецкого производства. Материал имеет высокую прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям, способен "самоочищаться" за счет адгезионной поверхности - он не притягивает пыль, не впитывает влагу, дождевая вода стекает каплями, одновременно очищая покрытие. Для комфорта зрителей применяется светопроницаемая мембрана белого и голубого цвета - она создает такой эффект рассеивания солнечных лучей, при котором ультрафиолетовые лучи задерживаются, а общий уровень освещенности снижается незначительно. Срок службы такой кровли измеряется десятилетиями.
"Специалисты монтируют мембрану на несущую металлическую подконструкцию из арочных прогонов, которая обеспечит необходимый уклон кровли и сформирует желоба для стока дождевых и талых вод в водоприемные лотки. Они будут оборудованы системой подогрева, препятствующей образованию наледей и способствующей таянию снега. Для формирования козырька над кромкой поля будет использован полимерный материал EFTE, который также имеет высокую механическую прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям, светопроводимость и способность к "самоочищению".
Две с половиной недели назад строители "Волгоград-Арены" завершили подъем уникальной для России вантовой системы кровли стадиона весом более двух тысяч тонн. Эта система и служит несущей конструкцией для мембраны арены. По данным компании-генподрядчика, на стадионе завершено возведение монолитных конструкций входных групп, заканчиваются работы по устройству обходной пешеходной эстакады, ведется монтаж инженерных систем и оборудования, выполняются отделочные работы и витражное остекление, а также благоустройство территории стадиона. В строительстве "Волгоград-Арены" задействовано более 2300 человек, работы ведутся круглосуточно.
"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тысяч мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций. Сумма контракта - 16,2 млрд рублей, срок окончания строительства - ноябрь 2017 года. После чемпионата мира "Волгоград-Арена" станет базой для местного футбольного клуба "Ротор-Волгоград".
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.
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