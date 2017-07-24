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Колобков: российские пятиборцы сделали хороший задел перед чемпионатом мира

Спорт
24 июля, 19:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

На чемпионате Европы в Минске сборная России завоевала два золота и два серебра, заняв первое место в общекомандном зачете

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Павел Колобков

Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по современному пятиборью подтвердила свой класс, заняв первое место в общекомандном зачете на чемпионате Европы в Минске, их результат станет хорошим заделом перед мировым первенством в Каире (Египет). Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта РФ Павел Колобков.

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Российские спортсмены на чемпионате Европы в Минске завоевали четыре медали - два золота и два серебра. Александр Лесун стал победителем в индивидуальных соревнованиях, в женской эстафете Алисэ Фахрутдинова и Анна Буряк стали серебряными призерами, также серебро в активе россиян в мужском командном турнире. В последний день соревнований Гульназ Губайдуллина и Кирилл Беляков завоевали золото в смешанной эстафете.

"Российские мастера современного пятиборья в очередной раз подтвердили свой класс, показав достойный результат. Это хороший задел перед чемпионатом мира в Каире, желаю им дальнейших успехов, - отметил Колобков. - Рад за всю нашу команду, но особенно за Лесуна. Хорошо понимаю, как сложно выступать на чемпионате Европы после победы на Олимпийских играх".

Чемпионат мира по современному пятиборью пройдет в Каире с 21 по 29 августа.

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