Колобков: российские пятиборцы сделали хороший задел перед чемпионатом мира

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по современному пятиборью подтвердила свой класс, заняв первое место в общекомандном зачете на чемпионате Европы в Минске, их результат станет хорошим заделом перед мировым первенством в Каире (Египет). Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта РФ Павел Колобков.

Российские спортсмены на чемпионате Европы в Минске завоевали четыре медали - два золота и два серебра. Александр Лесун стал победителем в индивидуальных соревнованиях, в женской эстафете Алисэ Фахрутдинова и Анна Буряк стали серебряными призерами, также серебро в активе россиян в мужском командном турнире. В последний день соревнований Гульназ Губайдуллина и Кирилл Беляков завоевали золото в смешанной эстафете.

"Российские мастера современного пятиборья в очередной раз подтвердили свой класс, показав достойный результат. Это хороший задел перед чемпионатом мира в Каире, желаю им дальнейших успехов, - отметил Колобков. - Рад за всю нашу команду, но особенно за Лесуна. Хорошо понимаю, как сложно выступать на чемпионате Европы после победы на Олимпийских играх".

Чемпионат мира по современному пятиборью пройдет в Каире с 21 по 29 августа.