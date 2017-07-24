Ефимова выступит на этапе Кубка мира по плаванию в Москве

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БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в нынешнем сезоне выступит на этапе Кубка мира в Москве. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Efimova Team Анна Митькова.
Российский этап Кубка мира пройдет 2-3 августа, сразу после окончания чемпионата мира в Будапеште, где Ефимова в понедельник вышла в финал на дистанции 100 м брассом.
"Юля выступит не только в брассе в Москве, но и в комплексном плавании. По всем этапам Кубка она в этом году не пойдет, но планирует выступить в Токио - чтобы попробовать себя перед Олимпиадой 2020 года в этом городе", - сказала Митькова.
Финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира пройдет во вторник.