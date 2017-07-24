Школа футбольных арбитров откроется в уральском университете в сентябре 2017 года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Школа футбольных арбитров откроется на базе Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) в сентябре 2017 года. Посещать занятия смогут как юноши, так и девушки, по окончании обучения им будет присвоена судейская категория, сообщает пресс-служба вуза.
"Идея об открытии на базе университета школы спортивных арбитров возникла в рамках соглашения о сотрудничестве между федерацией по футболу Свердловской области и УрГПУ. Занятия будут проходить для всех желающих научиться судить футбольные матчи с сентября 2017 года", - говорится в сообщении.
Учащиеся школы арбитров научатся правилам игры в футбол, методике и практике судейства. "Будущие арбитры пройдут курс физической подготовки, изучат психологическую составляющую в работе спортивных арбитров. После обучения и успешной сдачи экзаменов студентам присвоят судейские категории", - резюмируется в сообщении пресс-службы вуза.