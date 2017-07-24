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Сочи примет чемпионат мира по боксу 2019 года

Спорт
24 июля, 19:52 дата обновления: 24 июля, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Конгресс Международной ассоциации бокса в 2018 году также пройдет в России

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Дворце зимнего спорта "Айсберг"

Дворце зимнего спорта "Айсберг"

© EPA/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) предоставила России право проведения чемпионата мира 2019 года. Данное решение было принято в понедельник на проходящем в Москве заседании исполкома AIBA.

"Мировое первенство пройдет в Сочи, во дворце "Айсберг", - сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Помимо России, на проведение турнира претендовали Индия, Украина, Таиланд и Турция.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин в последний раз проходил в СССР/России в 1989 году. Женский чемпионат мира Россия принимала в 2005 году, соревнования прошли в Подольске.

Конгресс AIBA

Конгресс Международной ассоциации бокса пройдет в России в 2018 году. Данное решение также было принято в понедельник на проходящем в Москве заседании исполкома AIBA.

Как ранее сообщал ТАСС, Федерация бокса России подала заявку на проведение данного мероприятия.

На конгрессе 2018 года будет избрано руководство AIBA.

ЧМ пройдет на высоком уровне

Чемпионат мира по боксу 2019 году в России пройдет на высоком уровне. Такую уверенность ТАСС высказал президент AIBA Чинг-Куо Ву.

"Новое руководство Федерации бокса России ведет серьезную и целенаправленную работу по популяризации вида спорта. Ничуть не сомневаюсь, что Россия проведет чемпионат мира на самом высоком уровне, поскольку страна имеет опыт и всю необходимую инфраструктуру", - сказал Ву.

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