Мутко: сомнений в победе заявки России на проведение ЧМ-2019 по боксу не было

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Бокс в России имеет большие традиции, поэтому в победе российской заявки на проведение чемпионата мира 2019 года не было сомнений. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В понедельник исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) доверил право проведения чемпионата мира 2019 года России. Турнир пройдет в Сочи.

"У бокса в России большие традиции, сомнений в победе российской заявки не было, - подчеркнул Мутко. - Проведена хорошая работа, у России была сильная заявка. Нет сомнений, что турнир в Сочи пройдет на самом высоком уровне".