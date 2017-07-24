Россияне Красных и Довгалюк вышли в финал ЧМ в плавании на 200 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Россияне Александр Красных и Михаил Довгалюк квалифицировались в финал чемпионата мира в плавании на 200 м вольным стилем. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Красных финишировал третьим в своем заплыве и стал пятым по итогам полуфиналов, показав время 1 минута 45,47 секунды. Довгалюк вышел в финал с шестым результатом (1.45,74).

С первым временем в финал вышел британец Дункан Скотт (1.45,16). Второй результат показал британец Джеймс Гай (1.45,18), третий - китаец Сунь Ян (1.45,24).

Финал в этом виде программы пройдет 25 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.