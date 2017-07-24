Аминов: выступление российских пятиборцев на ЧЕ можно назвать великолепным

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по современному пятиборью великолепно выступила на чемпионате Европы, который завершился в Минске. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

Российские спортсмены завоевали четыре медали - два золота и два серебра - на турнире, завершившемся в понедельник в Минске. Александр Лесун стал победителем в индивидуальных соревнованиях, в женской эстафете Алисэ Фахрутдинова и Анна Буряк стали серебряными призерами, также серебро в активе россиян в мужском командном турнире. В последний день соревнований Гульназ Губайдуллина и Кирилл Беляков завоевали золото в смешанной эстафете.

"Я думаю, что мы великолепно выступили на чемпионате Европы. В последний день взяли золото в смешанной эстафете и заняли первое место по общему количеству медалей. Считаю, что это достойное выступление", - заявил Аминов.

"Приятно, что Губайдуллина и Беляков, с которыми мы связываем большие надежды в будущем, смогли стать первыми. Особенно радостно за Белякова, недавнего юниора из Нижнего Новгорода, его выступление стало приятной неожиданностью. Я уже поздравил федерацию этого города, это заслуженный и долгожданный успех", - добавил он.

Чемпионат Европы проходил с 18 по 24 июля.