ЦСКА ожидает порядка 120 болельщиков команды на матче с АЕКом в Афинах

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АФИНЫ, 24 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский ЦСКА ожидает около 120 болельщиков команды на выездном матче с греческим АЕКом, в целом на Олимпийском стадионе в Афинах ждут до 40 тысяч зрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах футбольных клубов.
Команды встретятся во вторник в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе в Афинах, который вмещает порядка 69,5 тысячи зрителей.
"Мы ожидаем, что 90 болельщиков прилетит из Москвы. Плюс команду поддержат несколько десятков россиян, проживающих в Греции. Всего должно быть около 120 человек", - сообщили в пресс-службе ЦСКА.
"Мы ожидаем до 40 тысяч на завтрашней встрече, - сказали в пресс-службе АЕКа. - Цифра могла бы быть и побольше - все-таки это первый официальный матч в сезоне, тем более в Лиге чемпионов, но сейчас лето и многие разъехались на отдых".
Рекорд посещаемости матчей АЕКа на Олимпийском стадионе был установлен в марте 2015 года - на полуфинальную встречу Кубка страны с "Олимпиакосом" собралось 64,5 тысячи болельщиков.