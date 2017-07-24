Итальянские рапиристки стали чемпионками мира в командном турнире

ТАСС, 24 июля. Женская сборная Италии по фехтованию на рапирах стала чемпионом мира в командном турнире. Чемпионат мира по фехтованию проходит в Лейпциге.

В финале итальянки победили сборную США со счетом 45:26.

Бронзу завоевала сборная России в составе Аделины Загидулиной, Анастасии Ивановой, Анастасии Трипапиной и Инны Дериглазовой.

Чемпионат мира завершится 26 июля.