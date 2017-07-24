СМИ: "Зенит" договорился о расторжении контракта с футболистом Маурисио

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ТАСС, 24 июля. Российский футбольный клуб "Зенит" достиг договоренности с бразильским полузащитником Маурисио о расторжении контракта. Об этом бразильский корреспондент португальского издания O Jogo Бруну Андраде написал в Twitter.
Ранее журналист Джанлука ди Марцио написал в Twitter, что итальянский "Кротоне" намерен подписать контракт с 28-летним бразильцем после того, как он договорится о расторжении соглашения с российским клубом.
Маурисио перешел в "Зенит" в январе 2016 года из грозненского "Терека" (нынешнее название "Ахмат"). Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2019 года.
В прошедшем сезоне футболист провел 27 матчей за петербургскую команду во всех турнирах, в которых забил два мяча. Маурисио является обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе "Зенита".