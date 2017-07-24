Южнокорейские саблисты стали чемпионами мира в командном турнире

ТАСС, 24 июля. Мужская сборная Южной Кореи по фехтованию на саблях стала чемпионом мира в командном турнире. Чемпионат мира по фехтованию проходит в Лейпциге.

В финале южнокорейцы победили сборную Венгрии со счетом 45:22. Третье место заняли итальянцы.

Сборная России в составе Вениамина Решетникова, Дмитрия Даниленко, Алексея Якименко и Камиля Ибрагимова заняла восьмое место.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 26 июля.