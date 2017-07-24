Южнокорейские саблисты стали чемпионами мира в командном турнире

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ТАСС, 24 июля. Мужская сборная Южной Кореи по фехтованию на саблях стала чемпионом мира в командном турнире. Чемпионат мира по фехтованию проходит в Лейпциге.
В финале южнокорейцы победили сборную Венгрии со счетом 45:22. Третье место заняли итальянцы.
Сборная России в составе Вениамина Решетникова, Дмитрия Даниленко, Алексея Якименко и Камиля Ибрагимова заняла восьмое место.
Чемпионат мира по фехтованию завершится 26 июля.