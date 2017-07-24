Футболисты "Арсенала" победили "СКА-Хабаровск" в матче чемпионата России

ТАСС, 24 июля. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" победил дома "СКА-Хабаровск" со счетом 1:0 в матче 2-го тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 18-й минуте забил Сергей Ткачев.

"Арсенал" одержал первую победу в нынешнем сезоне, хабаровский клуб потерпел второе поражение.

В следующем туре тульский клуб 29 июля в гостях сыграет с казанским "Рубином", хабаровская команда в этот же день проведет гостевую встречу с ЦСКА.