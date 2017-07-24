Колобков: в Сочи есть все необходимое для проведения ЧМ по боксу

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. В Сочи есть необходимая инфраструктура для проведения чемпионата мира по боксу в 2019 году. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

"Буквально в эту субботу страна отмечала День российского бокса, и вот сейчас объявлено, что Россия получила право провести конгресс Международной ассоциации бокса в 2018 году и чемпионат мира в 2019-м, - сказал Колобков. - Уверен, что Сочи примет чемпионат на самом высоком уровне. Тем более для этого есть все необходимое благодаря олимпийскому наследию. Безусловно, такое масштабное мероприятие повлияет на популяризацию этого зрелищного вида спорта".

В понедельник исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) доверил право проведения чемпионата мира 2019 года России, а также конгресса организации в 2018 году. Турнир пройдет в Сочи.