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Колобков: в Сочи есть все необходимое для проведения ЧМ по боксу

Спорт
24 июля, 22:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Министр спорта уверен, что Сочи примет чемпионат на самом высоком уровне

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Павел Колобков

Павел Колобков

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. В Сочи есть необходимая инфраструктура для проведения чемпионата мира по боксу в 2019 году. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

"Буквально в эту субботу страна отмечала День российского бокса, и вот сейчас объявлено, что Россия получила право провести конгресс Международной ассоциации бокса в 2018 году и чемпионат мира в 2019-м, - сказал Колобков. - Уверен, что Сочи примет чемпионат на самом высоком уровне. Тем более для этого есть все необходимое благодаря олимпийскому наследию. Безусловно, такое масштабное мероприятие повлияет на популяризацию этого зрелищного вида спорта".

В понедельник исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) доверил право проведения чемпионата мира 2019 года России, а также конгресса организации в 2018 году. Турнир пройдет в Сочи.

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