Колобков: в Сочи есть все необходимое для проведения ЧМ по боксу

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МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. В Сочи есть необходимая инфраструктура для проведения чемпионата мира по боксу в 2019 году. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
"Буквально в эту субботу страна отмечала День российского бокса, и вот сейчас объявлено, что Россия получила право провести конгресс Международной ассоциации бокса в 2018 году и чемпионат мира в 2019-м, - сказал Колобков. - Уверен, что Сочи примет чемпионат на самом высоком уровне. Тем более для этого есть все необходимое благодаря олимпийскому наследию. Безусловно, такое масштабное мероприятие повлияет на популяризацию этого зрелищного вида спорта".
В понедельник исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) доверил право проведения чемпионата мира 2019 года России, а также конгресса организации в 2018 году. Турнир пройдет в Сочи.