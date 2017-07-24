Спустя 30 лет: Россия впервые с 1989 года проведет мужской ЧМ по боксу

Президент Международной ассоциации любительского бокса Чинг-Куо Ву и министр спорта РФ Павел Колобков во время массовой тренировки по боксу в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню российского бокса © Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россия примет конгресс Международной ассоциации бокса (AIBA) 2018 года и мужской чемпионат мира 2019 года. Такое решение было принято на заседании исполкома AIBA в Москве в понедельник.

Члены исполкома организации единогласно проголосовали за предоставление России права проведения данных мероприятий. На организацию чемпионата мира также претендовали Украина, Турция, Индия и Таиланд.

Индия примет мировое первенство среди женщин 2018 года и мужской чемпионат мира среди мужчин 2021 года.

Россия проведет чемпионат мира на высочайшем уровне

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что в победе заявки Сочи не было сомнений с учетом большого опыта России в проведении крупных спортивных мероприятий.

"У бокса в России большие традиции, сомнений в победе российской заявки не было, - подчеркнул Мутко. - Проведена хорошая работа, у России была сильная заявка. Нет сомнений, что турнир в Сочи пройдет на самом высоком уровне".

Президент AIBA Чинг Куо Ву выразил согласие с тем, что Россия проведет доверенные ей мероприятия на самом высоком уровне.

"Новое руководство Федерации бокса России ведет серьезную и целенаправленную работу по популяризации вида спорта. Ничуть не сомневаюсь, что Россия проведет чемпионат мира на самом высоком уровне, поскольку страна имеет опыт и всю необходимую инфраструктуру", - сказал он ТАСС.

Олимпийское наследие

По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, в Сочи есть необходимая инфраструктура для проведения чемпионата мира благодаря олимпийскому наследию.

"Буквально в эту субботу страна отмечала День российского бокса, и вот сейчас объявлено, что Россия получила право провести конгресс Международной ассоциации бокса в 2018 году и чемпионат мира в 2019-м, - сказал Колобков. - Уверен, что Сочи примет чемпионат на самом высоком уровне. Тем более для этого есть все необходимое благодаря олимпийскому наследию. Безусловно, такое масштабное мероприятие повлияет на популяризацию этого зрелищного вида спорта".

Впервые за 30 лет

Россия в последний раз принимала мужской чемпионат мира по боксу в 1989 году, то есть следующее мировое первенство пройдет в стране через 30 лет. В 1989 году соревнования принимала Москва, и советские спортсмены завоевали пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Конгресс AIBA, который пройдет в 2018 году, будет принимать решение об избрании на руководящие должности организации. Предыдущий конгресс AIBA прошел в южнокорейском Чэнду.

Чемпионат мира станет первым крупным турниром в стране после изменений в Федерации бокса России. 1 февраля нынешнего года была упразднена должность президента организации, а генеральным секретарем был назначен Умар Кремлев. Председателем высшего наблюдательного совета стал руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной.