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Спустя 30 лет: Россия впервые с 1989 года проведет мужской ЧМ по боксу

Спорт
24 июля, 22:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Исполкома Международной ассоциации бокса отдал России право провести турнир в 2019 году

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Президент Международной ассоциации любительского бокса Чинг-Куо Ву и министр спорта РФ Павел Колобков во время массовой тренировки по боксу в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню российского бокса

Президент Международной ассоциации любительского бокса Чинг-Куо Ву и министр спорта РФ Павел Колобков во время массовой тренировки по боксу в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню российского бокса

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россия примет конгресс Международной ассоциации бокса (AIBA) 2018 года и мужской чемпионат мира 2019 года. Такое решение было принято на заседании исполкома AIBA в Москве в понедельник.

Члены исполкома организации единогласно проголосовали за предоставление России права проведения данных мероприятий. На организацию чемпионата мира также претендовали Украина, Турция, Индия и Таиланд.

Индия примет мировое первенство среди женщин 2018 года и мужской чемпионат мира среди мужчин 2021 года.

Россия проведет чемпионат мира на высочайшем уровне

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что в победе заявки Сочи не было сомнений с учетом большого опыта России в проведении крупных спортивных мероприятий.

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© Сергей Бобылев/ТАСС

Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса

"У бокса в России большие традиции, сомнений в победе российской заявки не было, - подчеркнул Мутко. - Проведена хорошая работа, у России была сильная заявка. Нет сомнений, что турнир в Сочи пройдет на самом высоком уровне".

Президент AIBA Чинг Куо Ву выразил согласие с тем, что Россия проведет доверенные ей мероприятия на самом высоком уровне.

"Новое руководство Федерации бокса России ведет серьезную и целенаправленную работу по популяризации вида спорта. Ничуть не сомневаюсь, что Россия проведет чемпионат мира на самом высоком уровне, поскольку страна имеет опыт и всю необходимую инфраструктуру", - сказал он ТАСС.

Олимпийское наследие

По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, в Сочи есть необходимая инфраструктура для проведения чемпионата мира благодаря олимпийскому наследию.

"Буквально в эту субботу страна отмечала День российского бокса, и вот сейчас объявлено, что Россия получила право провести конгресс Международной ассоциации бокса в 2018 году и чемпионат мира в 2019-м, - сказал Колобков. - Уверен, что Сочи примет чемпионат на самом высоком уровне. Тем более для этого есть все необходимое благодаря олимпийскому наследию. Безусловно, такое масштабное мероприятие повлияет на популяризацию этого зрелищного вида спорта".

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Впервые за 30 лет

Россия в последний раз принимала мужской чемпионат мира по боксу в 1989 году, то есть следующее мировое первенство пройдет в стране через 30 лет. В 1989 году соревнования принимала Москва, и советские спортсмены завоевали пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Конгресс AIBA, который пройдет в 2018 году, будет принимать решение об избрании на руководящие должности организации. Предыдущий конгресс AIBA прошел в южнокорейском Чэнду.

Чемпионат мира станет первым крупным турниром в стране после изменений в Федерации бокса России. 1 февраля нынешнего года была упразднена должность президента организации, а генеральным секретарем был назначен Умар Кремлев. Председателем высшего наблюдательного совета стал руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной.

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