Шестеркин, Капризов и Григоренко вошли в состав олимпийской сборной РФ на турнир в Сочи

ТАСС, 24 июля. Тренерский штаб объявил состав олимпийской сборной России по хоккею на турнир в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В состав вошли вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Владислав Сухачев ("Трактор"), Кирилл Устименко (МХК "Динамо" СПб, МХЛ), защитники: Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев"), Илья Любушкин, Рушан Рафиков (оба - "Локомотив"), Михаил Науменков, Никита Нестеров (оба - ЦСКА), Никита Трямкин ("Автомобилист"), Динар Хафизуллин, Максим Чудинов (оба - СКА), нападающие: Андрей Алтыбармакян (СКА-"Нева", ВХЛ), Станислав Галиев, Владимир Ткачев (оба - "Ак Барс"), Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Роман Любимов (все - ЦСКА), Илья Каблуков, Сергей Калинин, Евгений Кетов (все - СКА), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин (все - "Локомотив"), Артем Федоров ("Салават Юлаев").

В турнире также примут участие клубы СКА, "Металлург" (Магнитогорск), "Куньлунь", "Сочи", а также сборная Канады. Турнир пройдет с 5 по 9 августа в Сочи.