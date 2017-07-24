Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шестеркин, Капризов и Григоренко вошли в состав олимпийской сборной РФ на турнир в Сочи

Спорт
24 июля, 23:10 UTC+3 ТАСС

Турнир пройдет с 5 по 9 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Елена Руско/ТАСС

ТАСС, 24 июля. Тренерский штаб объявил состав олимпийской сборной России по хоккею на турнир в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В состав вошли вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Владислав Сухачев ("Трактор"), Кирилл Устименко (МХК "Динамо" СПб, МХЛ), защитники: Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев"), Илья Любушкин, Рушан Рафиков (оба - "Локомотив"), Михаил Науменков, Никита Нестеров (оба - ЦСКА), Никита Трямкин ("Автомобилист"), Динар Хафизуллин, Максим Чудинов (оба - СКА), нападающие: Андрей Алтыбармакян (СКА-"Нева", ВХЛ), Станислав Галиев, Владимир Ткачев (оба - "Ак Барс"), Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Роман Любимов (все - ЦСКА), Илья Каблуков, Сергей Калинин, Евгений Кетов (все - СКА), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин (все - "Локомотив"), Артем Федоров ("Салават Юлаев").

В турнире также примут участие клубы СКА, "Металлург" (Магнитогорск), "Куньлунь", "Сочи", а также сборная Канады. Турнир пройдет с 5 по 9 августа в Сочи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почта России выявила вероятного подозреваемого в хищении посылок в Ростовской области
2
Новак: ситуация с Siemens не отразится на российских компаниях
3
В США обнародованы показания агента КГБ, связанные с убийством Кеннеди
4
Без перемен: лидеры "нормандской четверки" обсудили реализацию минских соглашений
5
В центре Днепра произошла перестрелка, два человека погибли
6
Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой Турцией систем С-400
7
Никита Михалков: у меня нет никаких политических амбиций
Темы дня
Новости партнеров
Реклама