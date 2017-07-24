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Футболистки сборных Дании и Нидерландов вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Спорт
24 июля, 23:58 UTC+3 ТАСС

Голландки заняли первое место в группе А, датчанки - второе

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ТАСС, 24 июля. Женская сборная Нидерландов по футболу одержала победу над командой Бельгии со счетом 2:1 в матче заключительного тура в группе А на домашнем чемпионате Европы.

Голландки одержали победы во всех трех встречах и вышли в четвертьфинал с первого места в своей группе. В следующей игре, которая пройдет 29 июля, хозяйкам турнира будет противостоять вторая команда группы В, в которой выступает сборная России.

В другом матче группы А датчанки обыграли норвежек со счетом 1:0 и с шестью очками вышли в плей-офф со второго места. В четвертьфинале они сыграют лидером группы В.

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