ЦСКА в Афинах начинает выступление в футбольной Лиге чемпионов

АФИНЫ, 25 июля. /ТАСС/. ЦСКА сыграет во вторник в гостях с греческим клубом АЕК в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Армейцы в Афинах открывают еврокубковый сезон российских клубов.

ЦСКА необходимо пройти два раунда по так называемому пути представителей лиг, чтобы получить путевку в групповую стадию Лиги чемпионов. Второй клуб России в результате жеребьевки получил в соперники четвертую команду по итогам прошлого чемпионата Греции, которая стала победителем турнира за распределение еврокубковых мест, получив право сыграть в Лиге чемпионов.

АЕК является 11-кратным чемпионом Греции, однако последний титул датирован 1994 годом. В 1969 году АЕК вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, а 40 лет назад выступал в полуфинале розыгрыша Кубка УЕФА. Успехи "Атлетического союза Константинополя" остались в прошлом, хотя в 2016 году АЕК в 15-й раз выиграл Кубок Греции.

В российской истории отечественные клубы встречались с АЕКом девять раз и не потерпели ни одного поражения - успеха добивались сначала "Локомотив", а затем "Зенит". Зато в 1991 году проиграл АЕКу московский "Спартак" - во втором раунде Кубка УЕФА (0:0, 1:2). Ответный матч в Афинах запомнился тяжелой травмой спартаковского форварда Дмитрия Радченко, который сломал ногу и вернулся в строй лишь в середине следующего сезона.

Нынешний АЕК возглавляет 53-летний испанский специалист Маноло Хименес, а костяк команды составляют легионеры, многие из которых ранее поиграли в России. Это в первую очередь защитник Урош Чосич, который несколько лет пытался пробиться в состав ЦСКА, а в АЕК перешел летом из итальянского "Эмполи", форварды Угу Алмейда и Марко Ливая, а также еще один игрок обороны - Огнен Враньеш. Следует также отметить украинского защитника Дмитрия Чигринского, ранее выступавшего за "Шахтер" и "Барселону", аргентинского нападающего Патрисио Родригеса и опытного греческого хавбека Лазароса Христодулопулоса.

Капитаном АЕКа является 25-летний полузащитник Петрос Манталос, который закрепился в сборной Греции.

Гончаренко хочет вернуть баланс

Новый сезон в Греции стартует лишь в августе, и физическое состояние лучше должно быть у армейцев, которые провели уже два матча чемпионата России. Однако стартовал ЦСКА не лучшим образом: после победы над "Анжи" (3:1) проиграл на домашнем стадионе "Локомотиву" (1:3). Встреча прошла в прошлую пятницу, так что у Виктора Гончаренко было время для исправления ошибок - прежде всего в обороне.

По словам белорусского тренера, провалы в обороне случились из-за крена в атаку, так что в первую очередь необходимо вернуть баланс в игре. Гончаренко не исключил изменений в составе, к тому же в стартовых матчах у ЦСКА отсутствовал травмированный Сергей Игнашевич. В Афины этот защитник, которому недавно исполнилось 38 лет, полетел вместе с командой, как и Алан Дзагоев, попросивший замену во встрече с "Локомотивом".

Хименес отметил, что хорошим результатом для его команды станет победа без пропущенных мячей.

Матч пройдет на Олимпийском стадионе Афин имени Спироса Луиса, который может вместить около 70 тысяч зрителей. Начало - 20:30 мск. Ожидается, что на игру придет порядка 40 тысяч человек, включая 120 болельщиков ЦСКА.

Главным арбитром назначен Марко Фриц из Германии. Ответная встреча состоится в Москве 2 августа.

Во вторник пройдет еще пять первых матчей третьего раунда. На "пути представителей лиг" встречаются румынский "Стяуа" и чешская "Виктория", еще четыре встречи пройдут на "пути чемпионов". Остальные матчи этой стадии состоятся в среду.