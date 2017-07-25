AP: Роуз подпишет однолетний контракт с клубом НБА "Кливленд"

ТАСС, 25 июля. Защитник Деррик Роуз согласился перейти в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд". Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в клубе.

По данным агентства, 28-летний Роуз, который находится в статусе свободного агента, подпишет однолетний контракт с зарплатой $2,1 млн.

Защитник был выбран на драфте 2008 года под первым номером клубом "Чикаго". В сезоне-2010/11 был назван самым ценным игроком лиги. В 2016 году перешел в "Нью-Йорк", в прошлом сезоне набирал в среднем 18 очков и делал 4,4 передачи.