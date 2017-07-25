Более 100 спортсменов примут участие в летнем Гран-при по прыжкам с трамплина под Пермью

ТАСС, 25 июля. Этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина пройдет 9-10 сентября в комплексе "Снежинка" в городе Чайковском Пермского края. В турнире примут участие более 100 спортсменов из 12 стран, сообщили во вторник в департаменте пресс-службы администрации губернатора.

"Турнир рассматривается мировыми федерациями и спортсменами в качестве генеральной репетиции Олимпиады-2018 в Южной Корее. Участие в Гран-при уже подтвердили более 100 спортсменов из 12 стран", - сказано в сообщении.

За сборную России выступят уроженцы Пермского края Евгений Климов, Ксения Каблукова и Анастасия Баранникова.

"Для женских команд этап в Чайковском станет финальным. По его итогам определится победительница летнего сезона. В прошлом году уверенную победу одержала представительница Японии Сара Таканаси. Что касается мужских команд, то в этом году в Пермский край планируют приехать лидеры Кубка мира", - уточнили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что из-за схожести трамплинов в Чайковском с олимпийскими объектами в Пхенчхане первым составом выступят норвежцы и австрийцы. "Прямую трансляцию из Чайковского на весь мир будет вести телеканал Еurosport, а также несколько европейских спортивных каналов, отмечают в департаменте", - добавили в пресс-службе.