Россиянин Щебелин стал победителем шестого этапа велогонки Москва - Владивосток

Почему НАТО "обеспокоено" морскими маневрами России и Китая на БалтикеАрмия и ОПК 25 июля, 10:16
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки выросла на 19 тыс. гаСибирь 25 июля, 10:09
Глава испанской футбольной федерации Вильяр не собирается покидать свой пост после арестаСпорт 25 июля, 10:07
Банк "Югра" подал иск о признании решений ЦБ незаконнымиЭкономика и бизнес 25 июля, 10:04
Хоккеист "Ак Барса" Зарипов дисквалифицирован на два года за допингСпорт 25 июля, 10:02
В Госдепе допускают возможность поставок оружия УкраинеМеждународная панорама 25 июля, 9:45
Криштиану Роналду подтвердил, что останется в "Реале"Спорт 25 июля, 9:44
Источник: Чинг-Куо Ву может покинуть пост главы AIBA по собственному желаниюСпорт 25 июля, 9:26
Исполком AIBA выразил вотум недоверия президенту организации Чинг-Куо ВуСпорт 25 июля, 9:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 июля. Российский велосипедист Алексей Щебелин стал победителем шестого этапа ультрамарафонской шоссейной многодневной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme, который прошел между Тюменью и Омском. Он преодолел дистанцию 614 км за 18 часов 42 минуты 37 секунд.
Вторым финишировал датчанин Петер Сандхолт, показав аналогичный с россиянином результат. Третьим стал немец Пьер Бишофф (18:42.38).
В генеральной классификации продолжает лидировать Щебелин с суммарным временем 78 часов 36 минут 11 секунд. На втором месте расположился Бишофф (78:39.19), на третьем - Сандтхолт (78:45.04).
Седьмой этап веломногодневки пройдет по маршруту Омск - Новосибирск стартует во вторник, участникам предстоит преодолеть 611 км.
Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут 5 климатических и 7 временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.