Россиянин Щебелин стал победителем шестого этапа велогонки Москва - Владивосток

ТАСС, 25 июля. Российский велосипедист Алексей Щебелин стал победителем шестого этапа ультрамарафонской шоссейной многодневной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme, который прошел между Тюменью и Омском. Он преодолел дистанцию 614 км за 18 часов 42 минуты 37 секунд.

Вторым финишировал датчанин Петер Сандхолт, показав аналогичный с россиянином результат. Третьим стал немец Пьер Бишофф (18:42.38).

В генеральной классификации продолжает лидировать Щебелин с суммарным временем 78 часов 36 минут 11 секунд. На втором месте расположился Бишофф (78:39.19), на третьем - Сандтхолт (78:45.04).

Седьмой этап веломногодневки пройдет по маршруту Омск - Новосибирск стартует во вторник, участникам предстоит преодолеть 611 км.

Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут 5 климатических и 7 временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.