Исполком AIBA выразил вотум недоверия президенту организации Чинг-Куо Ву

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Члены исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) на заседании выразили вотум недоверия действующему президенту организации 70-летнему тайваньцу Чинг-Куо Ву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

13 членов исполкома организации проголосовали за такое решение.

Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014-го Чинг-Куо Ву был переизбран президентом AIBA на третий срок на безальтернативной основе. С 2012 года функционер входит в состав исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.

Заседание исполкома AIBA проходит во вторник в Москве.