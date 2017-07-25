Исполком AIBA выразил вотум недоверия президенту организации Чинг-Куо Ву

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Исполком AIBA выразил вотум недоверия президенту организации Чинг-Куо ВуСпорт 25 июля, 9:20
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МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Члены исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) на заседании выразили вотум недоверия действующему президенту организации 70-летнему тайваньцу Чинг-Куо Ву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
13 членов исполкома организации проголосовали за такое решение.
Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014-го Чинг-Куо Ву был переизбран президентом AIBA на третий срок на безальтернативной основе. С 2012 года функционер входит в состав исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.
Заседание исполкома AIBA проходит во вторник в Москве.