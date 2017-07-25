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Исполком AIBA выразил вотум недоверия президенту организации Чинг-Куо Ву

Спорт
25 июля, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Чинг-Куо Ву занимает пост президента AIBA с 2006 года

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Чинг-Куо Ву

Чинг-Куо Ву

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Члены исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) на заседании выразили вотум недоверия действующему президенту организации 70-летнему тайваньцу Чинг-Куо Ву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

13 членов исполкома организации проголосовали за такое решение.

Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014-го Чинг-Куо Ву был переизбран президентом AIBA на третий срок на безальтернативной основе. С 2012 года функционер входит в состав исполнительного комитета Международного олимпийского комитета. 

Заседание исполкома AIBA проходит во вторник в Москве. 

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