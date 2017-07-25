Источник: Чинг-Куо Ву может покинуть пост главы AIBA по собственному желанию

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Источник: Чинг-Куо Ву может покинуть пост главы AIBA по собственному желаниюСпорт 25 июля, 9:26
Исполком AIBA выразил вотум недоверия президенту организации Чинг-Куо ВуСпорт 25 июля, 9:20
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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) тайванец Чинг-Куо Ву может покинуть пост главы организации по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщил источник в AIBA.
"В ближайшее время Чинг-Куо Ву может написать заявление с просьбой об отставке ввиду того, что ему выражен вотум недоверия. После этого будет внеочередной конгресс", - сообщил источник.
Официальный комментарий AIBA ТАСС пока получить не удалось.
Ранее 13 членов исполкома AIBA на заседании выразили вотум недоверия Ву.
Заседание исполкома организации проходит в понедельник - вторник в Москве. Чинг-Куо Ву занимает пост президента AIBA с 2006 года.