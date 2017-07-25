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Пахомов: Сочи уже сейчас готов провести чемпионат мира по боксу

Спорт
25 июля, 10:20 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 25, июля. /ТАСС

В понедельник исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) доверил право проведения чемпионата мира 2019 года России

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СОЧИ, 25 июля. /ТАСС/. Сочи и дворец спорта "Айсберг" полностью готовы принять у себя чемпионат мира по боксу 2019 года. Об этом ТАСС сообщил мэр курорта Анатолий Пахомов.

В понедельник исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) доверил право проведения чемпионата мира 2019 года России. Турнир пройдет в Сочи.

"Арена соответствует всем требованиям как по безопасности, так и по инфраструктуре, - отметил Пахомов. - У нас есть опыт организации крупных международных спортивных мероприятий, транспортная доступность, волонтеры, медицинское обеспечение и коммунальная инфраструктура готовы принять ЧМ уже сейчас".

По словам мэра курорта, бокс является одним из самых развитых видов спорта в Сочи. Почти 1,5 тысячи детей занимаются боксом на базе городской спортивной школы олимпийского резерва №3, в каждом селе всех четырех районов курорта есть секции бокса.

Воспитанница сочинской школы бокса Анастасия Шамонова завоевала золотую медаль первенства Европы среди юниорок, проходившего в начале июля этого года в Болгарии. Сочинская спортсменка в составе национальной сборной страны представит город на первенстве мира по боксу, который пройдет в ноябре в Индии.

"Надеемся, что к 2019 году и сочинец сможет стать членом сборной России по боксу. Жители Сочи братья Эдуард и Алик Амбарцумян в свое время входили в российскую команду и показывали хорошие результаты, поэтому нам уже есть чем гордиться", - считает мэр Сочи.

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