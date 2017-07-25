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IAAF отклонила кандидатуру одного сопровождающего на ЧМ-2017

Спорт
25 июля, 10:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Пока одобрены кандидатуры 12 человек

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МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не одобрила одну кандидатуру сопровождающего для российских легкоатлетов на чемпионат мира 2017 года. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Крупорушников.

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ВФЛА отправила в IAAF заявки 20 российских легкоатлетов на участие в ЧМ-2017

В понедельник ВФЛА направила в IAAF заявки на участие в чемпионате мира 20 легкоатлетов. Были одобрены 19 заявок, информатор Всемирного антидопингового агентства Юлия Степанова не допущена к соревнованиям в связи с отсутствием выполненного квалификационного норматива. Также IAAF одобрила заявки 12 сопровождающих спортсменов сборной России.

"Думаю, что 12 сопровождающих - это окончательный список, хотя там еще есть пара вопросов, которые мы постараемся поднять. Один из вопросов - наличие в делегации медицинских работников. Не одобрили одного сопровождающего, не буду называть фамилию, хотя мы думали, что он едет на сто процентов", - сказал Крупорушников.

"12 сопровождающих на 19 спортсменов - это нормальное соотношение. Раньше у нас было еще более жесткое соотношение, и если брать процентное соотношение, то в некоторых случаях был даже меньше, чем сейчас", - добавил он.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.

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