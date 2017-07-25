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Генменеджер "Адмирала": допинг у Конева нашли, когда он уже не играл за клуб

Спорт
25 июля, 10:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В допинг-пробе 28-летнего Андрея Конева был обнаружен препарат, относящийся к классу S6.b - стимуляторы

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МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Допинг- проба защитника Андрея Конева, которая дала положительный результат, была взята, когда игрок уже не выступал за владивостокский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал". Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов.

Во вторник пресс-служба КХЛ сообщила, что после допинг-контроля, проводимого лигой совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), в пробе 28-летнего Конева был обнаружен препарат, относящийся к классу S6.b - стимуляторы. В связи с этим хоккеист отстранен от участия в соревнованиях до 19 ноября этого года.

"Эта ситуация возникла в мае, когда Конев не был нашим игроком. Так что я не в курсе этого", - сказал Мухометов.

Конев выступал за "Адмирал" с ноября 2015 года. В сезоне-2016/17 хоккеист провел 24 игры в регулярном чемпионате КХЛ, а также шесть матчей плей-офф турнира.

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