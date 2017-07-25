Тренер сборной РФ в группе прыжков Назаров не поедет на ЧМ-2017 по легкой атлетике

Кириленко: состав сборной России на Евробаскет-2017 на бумаге выглядит внушительноСпорт 25 июля, 11:58
Величкин: "Ак Барс" был в курсе допинговой ситуации Зарипова перед подписанием контрактаСпорт 25 июля, 11:56
Пахомов вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м баттерфляемСпорт 25 июля, 11:51
IAAF перед ЧМ заслушает доклад о ходе восстановления ВФЛА в организацииСпорт 25 июля, 11:49
Рогозин с иронией воспринял призыв закрыть ему въезд в МолдовуПолитика 25 июля, 11:47
"Металлург" и "Ак Барс" подадут апелляцию на дисквалификацию ЗариповаСпорт 25 июля, 11:45
Омский НПЗ увеличит глубину переработки до 97% и выход светлых нефтепродуктов до 80%ТЭК 25 июля, 11:40
Врач: говорить об участии футболиста "Динамо" Соу в матче с "Ахматом" преждевременноСпорт 25 июля, 11:31
Индийские "города будущего" потенциально опасны для окружающей средыСоциальная ответственность 25 июля, 11:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Старший тренер сборной России по легкой атлетике в группе прыжков Антон Назаров не поедет на чемпионат мира в Лондон. Об этом специалист сообщил ТАСС.
В понедельник ВФЛА направила в IAAF заявки на участие в чемпионате мира 20 легкоатлетов. Были одобрены 19 заявок, информатор Всемирного антидопингового агентства Юлия Степанова не допущена до соревнований. Также IAAF одобрила заявки 12 сопровождающих спортсменов сборной России, одна заявка была отклонена.
"Я не еду на чемпионат, потому что фактически все спортсмены будут с персональными тренерами. Там будут тренеры [Евгений] Загорулько и [Геннадий] Габрилян", - заявил Назаров.
"Если бы там было больше прыгунов, то хотелось бы поехать. Конечно, это интересное мероприятие, никогда не выезжал в качестве сопровождающего лица с нейтральной командой. Можно было бы ребятам помочь, но, повторюсь, почти все с персональными тренерами. Плюс представителем нашей команды будет опытная девушка Елена Орлова, она хорошо владеет языком, поэтому спортсмены не останутся без поддержки", - добавил он.
Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.