Колобков: все нарушители антидопинговых правил должны быть наказаны

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МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Все спортсмены, которые нарушают антидопинговые правила, должны быть наказаны, невзирая на имена и звания. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба трехкратного чемпиона мира Даниса Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. 36-летний хоккеист дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.
"Все, кто нарушают [антидопинговые правила], должны быть наказаны, невзирая на имена и звания. Но в каждом конкретном случае нужно разбираться, человека обвинить очень легко", - сказал Колобков.
В начале июля было объявлено о переходе Зарипова из магнитогорского "Металлурга" в "Ак Барс". Нападающий подписал контракт с казанской командой на два года. В составе "Металлурга" Зарипов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и выходил в финал плей-офф (2017). Зарипов с 15 заброшенными шайбами стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина - 2017.