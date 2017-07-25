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Колобков: все нарушители антидопинговых правил должны быть наказаны

Спорт
25 июля, 11:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Во вторник пресс-служба КХЛ сообщила, что допинг-проба трехкратного чемпиона мира Даниса Зарипова дала положительный результат на вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов

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МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Все спортсмены, которые нарушают антидопинговые правила, должны быть наказаны, невзирая на имена и звания. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба трехкратного чемпиона мира Даниса Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. 36-летний хоккеист дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

"Все, кто нарушают [антидопинговые правила], должны быть наказаны, невзирая на имена и звания. Но в каждом конкретном случае нужно разбираться, человека обвинить очень легко", - сказал Колобков.

В начале июля было объявлено о переходе Зарипова из магнитогорского "Металлурга" в "Ак Барс". Нападающий подписал контракт с казанской командой на два года. В составе "Металлурга" Зарипов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и выходил в финал плей-офф (2017). Зарипов с 15 заброшенными шайбами стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина - 2017.

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