Британец Пити установил мировой рекорд в плавании на 50 м брассом

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БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Британский пловец Адам Пити установил мировой рекорд на дистанции 50 м брассом. Он показал результат 26,10 секунды во время квалификационного заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Пити превзошел свой же результат, показанный 4 августа 2015 года на чемпионате мира в Казани, - 26,42 секунды.
22-летний британец является олимпийским чемпионом Рио на 100 м брассом, четырехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы. Помимо мирового рекорда на 50 м, ему принадлежит лучшее время на 100-метровке брассом - 57,13.