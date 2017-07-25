Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британец Пити установил мировой рекорд в плавании на 50 м брассом второй раз за день

Спорт
25 июля, 19:28 UTC+3 БУДАПЕШТ 25, июля. /ТАСС

Британец превзошел свой же результат, показанный в квалификационном заплыве во вторник утром

Поделиться
Материал из 1 страницы
Адам Пити

Адам Пити

© Егор Алеев/ТАСС

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Британский пловец Адам Пити установил мировой рекорд на дистанции 50 м брассом. Он показал результат 25,95 секунды во время полуфинального заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

22-летний британец превзошел свой же результат, показанный в квалификационном заплыве во вторник утром (26,10).

Пити является олимпийским чемпионом Игр-2016 на 100 м брассом, четырехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы. Помимо мирового рекорда на 50 м, ему принадлежит лучшее время на 100-метровке брассом (57,13).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские возбудили дело после ДТП на Волоколамском шоссе в Москве
2
Гутенев: ситуация с Siemens подрывает доверие к европейскому бизнесу
3
Сочи примет чемпионат мира по боксу 2019 года
4
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
5
Источник: Берлин готовит общеевропейский ответ на поставки турбин Siemens в Крым
6
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
7
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа при невозвратных авиабилетах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама