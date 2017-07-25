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Россиянин Пригода вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м брассом

Спорт
25 июля, 11:06 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 25, июля. /ТАСС

Его соотечественник Занько показал общее 16-е время вместе с двумя другими спортсменами и ему предстоит принять участие в переплыве

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БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Российский пловец Кирилл Пригода квалифицировался в полуфинал на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

21-летний Пригода финишировал вторым в своем заплыве и показал пятое общее время (26,91). С лучшим результатом в финал вышел Адам Пити (26,10), обновив установленный им же мировой рекорд. Второе время показал южноафриканец Кэмерон ван дер Бург (26,54). Третьим стал бразилец Джоао Гомес (26.67).

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В понедельник Пригода завоевал бронзу на 100 метров брассом.

Другой россиянин 21-летний Занько показал 16-е общее время (27,39), как и два других спортсмена. Занько будет участвовать в переплыве по окончании четырех утренних заплывов квалификационного раунда.

Полуфиналы в плавании на 50 метров брассом среди мужчин пройдут позднее во вторник, финал - в среду.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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