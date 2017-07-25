Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врач: говорить об участии футболиста "Динамо" Соу в матче с "Ахматом" преждевременно

Спорт
25 июля, 11:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Самба Соу получил сотрясение мозга в воскресенье в матче чемпионата страны со "Спартаком"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Говорить об участии полузащитника московского "Динамо" Самбы Соу в матче третьего тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом" преждевременно. Об этом ТАСС сообщил врач столичной команды Александр Ярдошвили.

В воскресенье в матче второго тура чемпионата России "Динамо" в домашнем матче проиграло "Уралу" со счетом 0:1. 28-летний Соу на 31-й минуте столкнулся с одноклубником, шведским защитником Себастьяном Хольменом, после чего потерял сознание и был заменен спустя четыре минуты на Александра Сапету.

"У Самбы Соу сотрясение мозга, поэтому он проходит все медицинские манипуляции, которые предусматривает подобный диагноз. Игрок находится в соответствующем режиме, отдыхает и потихоньку поправляется", - сказал Ярдошвили.

"Сложно сказать, сможет ли он сыграть с "Ахматом", необходимо каждый день делать заключения по его состоянию и смотреть, как развивается недуг, - продолжил собеседник ТАСС. - Любое сотрясения мозга - это определенный пропуск нагрузок, рисковать здоровьем игрока никто не собирается. Мы сейчас думаем только о том, как он сможет поправиться за максимально короткое время. В пятницу может быть конкретика".

Малиец перешел в "Динамо" из турецкого "Кайсериспора" этим летом. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Турции 25 матчей, в которых забил два гола.

В следующем туре 29 июля "Динамо" на выезде сыграет против грозненского "Ахмата".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с несколькими автомобилями
2
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
3
ЕСПЧ присудил €6 тыс. одному из осужденных за убийство Немцова
4
В Госдепе допускают возможность поставок оружия Украине
5
СМИ: США шантажируют Турцию, убеждая отказаться от покупки российских систем С-400
6
Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой Турцией систем С-400
7
В России до конца года ужесточат наказание за незаконную перепланировку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама