Врач: говорить об участии футболиста "Динамо" Соу в матче с "Ахматом" преждевременно

Величкин: "Ак Барс" был в курсе допинговой ситуации Зарипова перед подписанием контрактаСпорт 25 июля, 11:56
Пахомов вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м баттерфляемСпорт 25 июля, 11:51
IAAF перед ЧМ заслушает доклад о ходе восстановления ВФЛА в организацииСпорт 25 июля, 11:49
Рогозин с иронией воспринял призыв закрыть ему въезд в МолдовуПолитика 25 июля, 11:47
"Металлург" и "Ак Барс" подадут апелляцию на дисквалификацию ЗариповаСпорт 25 июля, 11:45
Омский НПЗ увеличит глубину переработки до 97% и выход светлых нефтепродуктов до 80%ТЭК 25 июля, 11:40
Врач: говорить об участии футболиста "Динамо" Соу в матче с "Ахматом" преждевременноСпорт 25 июля, 11:31
Индийские "города будущего" потенциально опасны для окружающей средыСоциальная ответственность 25 июля, 11:30
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". ДосьеБиографии и справки 25 июля, 11:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Говорить об участии полузащитника московского "Динамо" Самбы Соу в матче третьего тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом" преждевременно. Об этом ТАСС сообщил врач столичной команды Александр Ярдошвили.
В воскресенье в матче второго тура чемпионата России "Динамо" в домашнем матче проиграло "Уралу" со счетом 0:1. 28-летний Соу на 31-й минуте столкнулся с одноклубником, шведским защитником Себастьяном Хольменом, после чего потерял сознание и был заменен спустя четыре минуты на Александра Сапету.
"У Самбы Соу сотрясение мозга, поэтому он проходит все медицинские манипуляции, которые предусматривает подобный диагноз. Игрок находится в соответствующем режиме, отдыхает и потихоньку поправляется", - сказал Ярдошвили.
"Сложно сказать, сможет ли он сыграть с "Ахматом", необходимо каждый день делать заключения по его состоянию и смотреть, как развивается недуг, - продолжил собеседник ТАСС. - Любое сотрясения мозга - это определенный пропуск нагрузок, рисковать здоровьем игрока никто не собирается. Мы сейчас думаем только о том, как он сможет поправиться за максимально короткое время. В пятницу может быть конкретика".
Малиец перешел в "Динамо" из турецкого "Кайсериспора" этим летом. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Турции 25 матчей, в которых забил два гола.
В следующем туре 29 июля "Динамо" на выезде сыграет против грозненского "Ахмата".