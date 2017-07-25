Врач: говорить об участии футболиста "Динамо" Соу в матче с "Ахматом" преждевременно

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Говорить об участии полузащитника московского "Динамо" Самбы Соу в матче третьего тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом" преждевременно. Об этом ТАСС сообщил врач столичной команды Александр Ярдошвили.

В воскресенье в матче второго тура чемпионата России "Динамо" в домашнем матче проиграло "Уралу" со счетом 0:1. 28-летний Соу на 31-й минуте столкнулся с одноклубником, шведским защитником Себастьяном Хольменом, после чего потерял сознание и был заменен спустя четыре минуты на Александра Сапету.

"У Самбы Соу сотрясение мозга, поэтому он проходит все медицинские манипуляции, которые предусматривает подобный диагноз. Игрок находится в соответствующем режиме, отдыхает и потихоньку поправляется", - сказал Ярдошвили.

"Сложно сказать, сможет ли он сыграть с "Ахматом", необходимо каждый день делать заключения по его состоянию и смотреть, как развивается недуг, - продолжил собеседник ТАСС. - Любое сотрясения мозга - это определенный пропуск нагрузок, рисковать здоровьем игрока никто не собирается. Мы сейчас думаем только о том, как он сможет поправиться за максимально короткое время. В пятницу может быть конкретика".

Малиец перешел в "Динамо" из турецкого "Кайсериспора" этим летом. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Турции 25 матчей, в которых забил два гола.

В следующем туре 29 июля "Динамо" на выезде сыграет против грозненского "Ахмата".