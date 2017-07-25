Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Величкин: "Ак Барс" был в курсе допинговой ситуации Зарипова перед подписанием контракта

Спорт
25 июля, 11:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что допинг-проба хоккеиста дала положительный результат

Поделиться
Материал из 1 страницы
Геннадий Величкин

Геннадий Величкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Казанский "Ак Барс" был проинформирован о допинговой ситуации нападающего Даниса Зарипова перед подписанием с ним контракта. Об этом ТАСС сообщил вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин.

Смотрите также
Данис Зарипов

"Металлург" и "Ак Барс" подадут апелляцию на дисквалификацию Зарипова

В текущее межсезонье Зарипов перешел из "Металлурга" в "Ак Барс". Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что его допинг-проба дала положительный результат. В ней было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. 36-летний хоккеист дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

"Эта ситуация произошла накануне плей-офф - пришла информация от Международной федерации хоккея (IIHF) через WADA, что у него обнаружен в допустимых нормах псевдоэфердин - препарат, который позволяет лучше дышать, он есть у всех хоккеистов, но вместе с ним якобы обнаружено мочегонное средство в минимальном количестве. WADA сочла его препаратом-прикрытием, тут же международная федерация сообщила нам, Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиге", - сказал Величкин.

"Мы ждали решения один-два дня, после чего IIHF дала отмашку, что это не является страшным нарушением или большим допингом, - продолжил собеседник ТАСС. - Более того, нам тут же разрешили играть, об этом все знали - мы, лига, ФХР и IIHF, которая сказала, что они допускают человека до окончания разбирательства. Мы боролись за Даниса, создали группу, собрали все документы. Он 20 лет играет в хоккей, и каждый год у него брали пробы - даже в прошлом году он несколько раз участвовал в допинг-тестах".

Смотрите также
Данис Зарипов

ФХР окажет поддержку дисквалифицированному за допинг Зарипову

"Мы думали и были готовы подписать контракт, обсуждали это, но к нам обратилась Казань, после чего мы вели трехсторонние переговоры. "Ак Барс" знал эту ситуацию, он был проинформирован, что еще раз доказывает то, что мы понимали, что ничего страшного в этом нет. Мы ждали предупреждения или порицания, но получилась достаточно жесткая дисквалификация", - заключил вице-президент "Металлурга".

В составе "Металлурга" Зарипов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и выходил в финал плей-офф (2017). Зарипов с 15 заброшенными шайбами стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина - 2017. В составе сборной России Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014). В последние два года нападающий не попадал в состав команды на мировые первенства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок Гагарина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
2
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
3
Под Тулой начался снос незаконно построенных цыганских домов
4
Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой Турцией систем С-400
5
В "Ак Барсе" заявили, что контракт Зарипова с клубом не вступил в законную силу
6
В Госдепе допускают возможность поставок оружия Украине
7
В России до конца года ужесточат наказание за незаконную перепланировку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама