Величкин: "Ак Барс" был в курсе допинговой ситуации Зарипова перед подписанием контракта

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Казанский "Ак Барс" был проинформирован о допинговой ситуации нападающего Даниса Зарипова перед подписанием с ним контракта. Об этом ТАСС сообщил вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин.

В текущее межсезонье Зарипов перешел из "Металлурга" в "Ак Барс". Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что его допинг-проба дала положительный результат. В ней было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. 36-летний хоккеист дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

"Эта ситуация произошла накануне плей-офф - пришла информация от Международной федерации хоккея (IIHF) через WADA, что у него обнаружен в допустимых нормах псевдоэфердин - препарат, который позволяет лучше дышать, он есть у всех хоккеистов, но вместе с ним якобы обнаружено мочегонное средство в минимальном количестве. WADA сочла его препаратом-прикрытием, тут же международная федерация сообщила нам, Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиге", - сказал Величкин.

"Мы ждали решения один-два дня, после чего IIHF дала отмашку, что это не является страшным нарушением или большим допингом, - продолжил собеседник ТАСС. - Более того, нам тут же разрешили играть, об этом все знали - мы, лига, ФХР и IIHF, которая сказала, что они допускают человека до окончания разбирательства. Мы боролись за Даниса, создали группу, собрали все документы. Он 20 лет играет в хоккей, и каждый год у него брали пробы - даже в прошлом году он несколько раз участвовал в допинг-тестах".

"Мы думали и были готовы подписать контракт, обсуждали это, но к нам обратилась Казань, после чего мы вели трехсторонние переговоры. "Ак Барс" знал эту ситуацию, он был проинформирован, что еще раз доказывает то, что мы понимали, что ничего страшного в этом нет. Мы ждали предупреждения или порицания, но получилась достаточно жесткая дисквалификация", - заключил вице-президент "Металлурга".

В составе "Металлурга" Зарипов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и выходил в финал плей-офф (2017). Зарипов с 15 заброшенными шайбами стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина - 2017. В составе сборной России Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014). В последние два года нападающий не попадал в состав команды на мировые первенства.