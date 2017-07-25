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Кириленко: состав сборной России на Евробаскет-2017 на бумаге выглядит внушительно

Спорт
25 июля, 11:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам главы Российской федерации баскетбола, его ожидания от выступления сборной России на чемпионате Европы самые оптимистичные

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Андрей Кириленко

Андрей Кириленко

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Состав мужской сборной России по баскетболу, начавшей подготовку к чемпионату Европы, на бумаге выглядит внушительно и достойно. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Первый сбор национальной команды продлится до 3 августа. С 4 по 6 августа сборная России выступит на Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге.

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"Наконец-то наша мужская национальная сборная приступила к тренировкам, уже сейчас ребята выглядят довольно хорошо, - сказал Кириленко. - Все мы ее очень ждем и желаем хорошо подготовиться к Евробаскету. А 29 июля у всех желающих будет возможность увидеть команду на "Экспо- Баскете". Приходите, вы об этом не пожалеете".

По словам Кириленко, его ожидания от выступления сборной России на чемпионате Европы "самые оптимистичные": "Но это не значит, что нужно сейчас прыгать выше головы и делать громкие заявления. Тем не менее, нельзя отрицать, что на бумаге наш состав выглядит прилично, внушительно и достойно. Поэтому хочется пожелать ребятам плодотворной подготовки, чтобы к старту чемпионата Европы они подошли в хорошей форме".

"Они опытные игроки и способны показать очень качественную игру. Со стороны федерации мы сделаем все возможное, чтобы у них не было никаких внебаскетбольных забот", - добавил президент РФБ.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

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