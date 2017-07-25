Российские шпажисты вышли в четвертьфинал ЧМ по фехтованию

ТАСС, 25 июля. Сборная России по фехтованию на шпагах в составе Антона Глебко, Павла Сухова, Никиты Глазкова и Сергея Ходоса вышла в четвертьфинал командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.

Россияне на стадии 1/8 финала победили команду Израиля со счетом 45:35 и в следующем раунде встретятся с победителем поединка Казахстан - Украина.

Финал в командном турнире шпажистов пройдет позднее во вторник.