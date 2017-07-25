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Дружинин не смог выйти в финал ЧМ в плавании на 800 м вольным стилем

Спорт
25 июля, 12:29 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 25, июля. /ТАСС

Россиянин показал 18-е общее время с результатом 8 минут 00,27 секунды

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БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Российский пловец Илья Дружинин не смог выйти в финал на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Дружинин показал 18-е общее время с результатом 8 минут 00,27 секунды.

С лучшим временем в финал вышел итальянец Грегорио Палтриньери (7.45,31). Второе время показал поляк Войцех Войдак (7.46,39). Третьим стал норвежец Хенрик Кристиансен (7.47,61).

Другой российский пловец Всеволод Занько не смог выйти в полуфинал на дистанции 50 метров брассом по итогам переплыва.

Финал в плавании на 800 метров вольным стилем среди мужчин пройдет в среду. Полуфиналы в плавании на 50 метров брассом среди мужчин пройдут позднее во вторник, финал - в среду.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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