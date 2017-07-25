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Губернатор Волгоградской области заверил Мутко, что аэропорт реконструируют в срок

Спорт
25 июля, 12:32 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 25, июля. /ТАСС

Новый международный терминал аэропорта уже функционирует

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Егор Алеев/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заверил вице-премьера РФ, председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Виталия Мутко, что работы по реконструкции аэропорта "Волгоград" проводятся в соответствии с запланированными сроками. Мутко, находящийся в Волгограде с рабочим визитом, ознакомился с ходом реконструкции аэропорта во вторник.

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Новый международный терминал аэропорта уже функционирует. В данный момент ведется строительство нового здания терминала внутренних авиалиний, срок окончания работ - апрель 2018 года. Существующее старое здание терминала внутренних авиалиний будет реконструировано под автовокзал и терминал аэроэкспресса, который соединит аэропорт с городом. Срок сдачи объекта - февраль 2018 года.

"Все работы будут завершены в обозначенные сроки", - заверил Бочаров Мутко.

Международный аэропорт "Волгоград" расположен в 15 км от города. В 2018 году аэропорт сможет обеспечить общий пассажиропоток не менее 1450 человек в час, как того требует Международная федерация футбола (ФИФА).

Волгоград примет четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года.

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