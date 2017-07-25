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Базаревич: баскетболистам сборной РФ потребуется время, чтобы вспомнить систему игры

Спорт
25 июля, 12:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В настоящее время национальная команда проводит первый сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в сентябре

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Сергей Базаревич (на переднем плане)

Сергей Базаревич (на переднем плане)

© Виктория Ламзина/"Зенит"

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам, вызванным на первый сбор, потребуется время, чтобы вспомнить игровую систему сборной России. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Сергей Базаревич.

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В настоящее время национальная команда проводит первый сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в сентябре.

"Все игроки сборной работают с большим энтузиазмом, что радует, - сказал он. - Конечно, потребуется какое-то время, чтобы вспомнить систему, по которой мы играли в прошлом году. Но команда освежит все в памяти и будем работать дальше".

"На следующей неделе команда сыграет в Санкт- Петербурге, на Кубке Кондрашина и Белова. Там посмотрим, что удалось наработать на стартовом этапе подготовки", - добавил Базаревич.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

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