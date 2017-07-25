Базаревич: баскетболистам сборной РФ потребуется время, чтобы вспомнить систему игры

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Базаревич: баскетболистам сборной РФ потребуется время, чтобы вспомнить систему игрыСпорт 25 июля, 12:38
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МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам, вызванным на первый сбор, потребуется время, чтобы вспомнить игровую систему сборной России. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Сергей Базаревич.
В настоящее время национальная команда проводит первый сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в сентябре.
"Все игроки сборной работают с большим энтузиазмом, что радует, - сказал он. - Конечно, потребуется какое-то время, чтобы вспомнить систему, по которой мы играли в прошлом году. Но команда освежит все в памяти и будем работать дальше".
"На следующей неделе команда сыграет в Санкт- Петербурге, на Кубке Кондрашина и Белова. Там посмотрим, что удалось наработать на стартовом этапе подготовки", - добавил Базаревич.
Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.