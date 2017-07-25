Украинский боксер Каштанов получил гражданство РФ

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Бывший "временный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Станислав Каштанов получил российское гражданство. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
Каштанов, являющийся уроженцем Донецка, с 2015 года проживает в Серпухове. С этого момента боксер провел в России шесть поединков, в пяти одержал победу и в одном потерпел поражение.
"Этот процесс шел достаточно давно, хорошо, что он завершился. Я всегда чувствовал себя [в России] как дома, а не как в каком-то чужом месте. Конечно, мой дом там [в Донецке], но здесь все в перспективе, и я работаю для этого", - сказал Каштанов.
Также боксер сообщил, что планирует вернуться на ринг в этом году.
Всего в активе 32-летнего Каштанова 36 побед (21 нокаутом) и два поражения.