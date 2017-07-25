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Медведев назвал приоритетом обеспечение безопасности на ЧМ-2018 и Универсиаде-2019

Спорт
25 июля, 13:07 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 25, июля. /ТАСС

Глава правительства отметил, что при определении расходов на нацбезопасность правительство будет исходить из существующих угроз

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Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 25 июля. /ТАСС/. Обеспечению безопасности при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году и Универсиады-2019 в Красноярске необходимо уделить особое внимание. Такую задачу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил на совещании о расходах федерального бюджета на 2018 год и плановый период до 2020 года в сфере национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности.

"Хочу отдельно отметить: мы в ближайшие два года проводим два крупных международных мероприятия, на которые приедет много зрителей, болельщиков. Это, прежде всего, чемпионат мира по футболу, а потом Всемирная зимняя универсиада в Красноярске, - подчеркнул он. - Они потребуют усиленной работы правоохранительных органов, чтобы обеспечить правопорядок, в том числе имею ввиду контртеррористическую составляющую. Это тоже должно быть в поле зрения нашем при принятии решений в отношении расходов в области национальной безопасности на ближайшую перспективу".

Глава правительства отметил, что при определении расходов на нацбезопасность кабмин будет исходить из существующих угроз. "Главными задачами остаются борьба с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, экономическими преступлениями, коррупцией, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков", - сказал он. Медведев добавил, что особое внимание будет уделяться безопасности людей, сокращению дорожно-транспортных происшествий, смертности на дорогах.

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Волонтерская программа ЧМ-2018 Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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