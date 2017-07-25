"Ак Барс" уже начал работу по апелляции на дисквалификацию Зарипова

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" уже начал заниматься подготовкой к подаче апелляции на дисквалификацию форварда Даниса Зарипова. Об этом ТАСС сообщил директор клуба Шамил Хуснутдинов.
Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба трехкратного чемпиона мира Зарипова дала положительный результат на запрещенное вещество, он дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.
"Это такая процедура [апелляция], которая не от нас зависит, если хоккеист не может играть, то никакого контракта с клубом не будет. Если Данис подаст апелляцию, то эта тема для разговора о новом контракте, если все дай бог хорошо сложится, мы всесторонне будем ему помогать. И мы и "Металлург" окажем всестороннюю помощь, но действие данного контракта уже аннулировано ", - сказал Хуснутдинов.
"Контракт начинает действовать после прохождения медосмотра, у нас он был в понедельник, Зарипов к нам присоединился только-только, и вот произошла такая неприятная ситуация. Что касается апелляции, то мы начали заниматься данным процессом, пока не знаем, что и как сложится. Постараемся сделать все как можно оперативнее", - добавил собеседник ТАСС.
Зарипов выступал за "Ак Барс" с 2001 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом России (2006) и обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Последние четыре сезона провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016). В составе сборной России Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014).