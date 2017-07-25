Фазель: Зарипов заслуженно дисквалифицирован на два года за допинг

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Форвард казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Данис Зарипов заслуженно понес наказание в виде двухлетней дисквалификации за допинг. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба трехкратного чемпиона мира Зарипова дала положительный результат на запрещенное вещество, он дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

Кроме Зарипова, IIHF уведомила лигу о еще двух положительных тестах. Канадский защитник Дерек Смит из загребского "Медвешчака" дисквалифицирован до 2 сентября 2018 года, в его организме обнаружен препарат, относящейся к классу S6.а. Также до 19 ноября 2017 года был отстранен защитник Андрей Конев из владивостокского "Адмирала" (класс S6.b).

"Это неприятная ситуация для КХЛ, но повторюсь, что это наша работа, думаю, что данная ситуация будет показательной, что должна вестись честная борьба. Не могу сказать, как это скажется на имидже КХЛ, но на имидже хоккеистов, как любого спортсмена это скажется не очень хорошо". - сказал Фазель.

"К сожалению, такая ситуация имеет место быть, три игрока попались на употреблении допинга. Данный фактор расстраивает, но вы должны понимать, что таковы правила. В спорте допинг недопустим, мы всегда поддерживали честную борьбу. Спортсмены заслуженно понесли наказание, это жизнь", - отметил собеседник агентства.

Зарипов выступал за "Ак Барс" с 2001 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом России (2006) и обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Последние четыре сезона провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016). В составе сборной России Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014).