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Антонов: сборная России продолжит показывать качественный баскетбол

Спорт
25 июля, 13:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Форвард заявил, что в команде царит теплая атмосфера

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Семен Антонов

Семен Антонов

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России будет стараться и в дальнейшем показывать качественный баскетбол, как это было во время квалификации к чемпионату Европы 2017 года. Об этом ТАСС заявил форвард сборной и ЦСКА Семен Антонов.

В настоящее время национальная команда проводит первый сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в сентябре.

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"Последние пять лет в плане результатов у сборной были не очень удачными. Но в прошлом году мы провели хороший квалификационный турнир, где показывали качественный баскетбол, и, надеюсь, проложим это делать, - казал Антонов. -. Впереди несколько товарищеских турниров, после которых будет понятно, что и как".

Форвард заявил, что в команде царит теплая атмосфера: "По ходу сезона мы (игроки сборной) играем друг против друга, и там совсем не до приятельского общения. Это еще одна причина, почему мы с удовольствием приезжаем в сборную - тут царит семейная, теплая атмосфера, все рады друг друга видеть. Все знают, для чего собрались - чтобы достойно выступить на Евробаскете".

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

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