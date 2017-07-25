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Двухлетний срок дисквалификации Зарипова не подлежит смягчению со стороны IIHF

Спорт
25 июля, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

По словам главы IIHF Рене Фазеля, игроки могут обжаловать решение федерации в вышестоящих инстанциях

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Рене Фазель

Рене Фазель

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Двухлетний срок дисквалификации форварда казанского клуба "Ак Барс" Даниса Зарипова не подлежит смягчению со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба трехкратного чемпиона мира Зарипова дала положительный результат на запрещенное вещество, он дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

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Кроме Зарипова, IIHF уведомила лигу о еще двух положительных тестах. Канадский защитник Дерек Смит из загребского "Медвешчака" дисквалифицирован до 2 сентября 2018 года. До 19 ноября 2017 года отстранен защитник Андрей Конев из владивостокского "Адмирала".

"Любой хоккеист имеет право вскрыть пробу "B", он также может обратиться в CAS, гражданский арбитражный суд и обжаловать решение Международной федерации хоккея. Если они оспорят дисквалификацию, то, значит, так тому и быть. Но нужно понимать, что апелляцию стоит подавать не на пустом месте", - считает Фазель.

На вопрос о том, возможна ли ситуация, что федерация смягчит наказание, Фазель ответил: "Нет, решение окончательное. Те сроки, которые огласила федерация, не подлежат смягчению со стороны IIHF. Повторюсь, что игроки могут обжаловать решение федерации в вышестоящих инстанциях", - заключил собеседник ТАСС.

Зарипов выступал за "Ак Барс" с 2001 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом России (2006) и обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Последние четыре сезона провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016). В составе сборной России Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014).

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