КХЛ без четырехкратного чемпиона: Данис Зарипов дисквалифицирован на два года за допинг

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Четырехкратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов дисквалифицирован до 22 мая 2019 года за употребление допинга.

Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что одна из допинг-проб 36-летнего Зарипова дала положительный результат. В ней было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17.

Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord - DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.

В прошедшем сезоне было взято 377 проб. Кроме Зарипова, IIHF уведомила лигу о еще двух положительных тестах: канадский защитник Дерек Смит из загребского "Медвешчака" дисквалифицирован до 2 сентября 2018 года, а защитник Андрей Конев из владивостокского "Адмирала" отстранен до 19 ноября 2017 года.

Зарипов выступал за "Ак Барс" с 2001 по 2013 год, в составе команды он стал чемпионом России (2006) и обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Последние четыре сезона провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016). В текущее межсезонье Зарипов вернулся в "Ак Барс", подписав с казанским клубом контракт на два года. В составе сборной России Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014).

Псевдоэфедрин с препаратом-прикрытием

По словам вице-президента "Металлурга" Геннадия Величкина, клуб узнал о допинге Зарипова примерно в феврале - до начала плей-офф КХЛ. IIHF сообщила, что в допинг- пробах хоккеиста обнаружен препарат, который позволяет игроку лучше дышать - псевдоэфедрин, но в допустимых нормах, из-за чего Зарипову было разрешено выступать дальше. При этом также было обнаружено мочегонное средство, которое WADA посчитало препаратом-прикрытием допинга.

Величкин рассказал, что "Металлург" и игрок проводили собственное расследование того, откуда в допинг-пробе взялось мочегонное средство, но так и не смогли это узнать. По его словам, оно могло попасть в организм любым способом - через еду или воду. "Мы ждали предупреждения или порицания, но получилась достаточно жесткая дисквалификация", - отметил вице-президент "Металлурга".

"Ак Барс" был в курсе допинговой ситуации Зарипова

После окончания чемпионата КХЛ Зарипов перешел из "Металлурга" в казанский "Ак Барс". Как рассказал Величкин, казанцы знали о допинговой ситуации хоккеиста, а сами магнитогорцы хотели заключить с игроком новый контракт. "Мы думали и были готовы подписать контракт, обсуждали это, но к нам обратилась Казань, после чего мы вели трехсторонние переговоры. "Ак Барс" знал эту ситуацию, он был проинформирован, что еще раз доказывает то, что мы понимали, что ничего страшного в этом нет", - сказал Величкин.

Директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов рассказал ТАСС, что контракт Зарипова с клубом еще не был активирован - это должно было произойти только после прохождения игроком углубленного медосмотра, которого еще не было. "Если хоккеист не может играть, то никакого контракта с клубом не будет. Если Данис подаст апелляцию, то эта тема для разговора о новом контракте, если все дай бог хорошо сложится, мы всесторонне будем ему помогать", - сказал Хуснутдинов.

Комментарий Зарипова ТАСС получить не удалось.

Зарипов при поддержке клубов будет подавать апелляцию

"Металлург" работал над этой ситуацией, начиная с февраля, когда стало известно, что у Зарипова обнаружен допинг. По словам Величкина, клуб создал специальную рабочую группу врачей, которая разбиралась с допинг-пробой хоккеиста.

После вынесения решение магнитогорский клуб пообещал не бросать бывшего игрока в тяжелой ситуации. Вице-президент "Металлурга" заявил, что Зарипов совместно "Металлургом" и "Ак Барсом" подаст апелляцию и будет обращаться в суды.

В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили ТАСС, что организация не забудет заслуги игрока и окажет ему поддержку. В свою очередь президент IIHF Рене Фазель считает, что Зарипов заслуженно получил двухлетнюю дисквалификацию. "Думаю, что данная ситуация будет показательной, что должна вестись честная борьба. Не могу сказать, как это скажется на имидже КХЛ, но на имидже хоккеистов это скажется не очень хорошо", - сказал Фазель ТАСС.

"В спорте допинг недопустим, мы всегда поддерживали честную борьбу. Спортсмены заслуженно понесли наказание, это жизнь", - заключил собеседник агентства.