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Фазель: допинг-случай Зарипова станет показательным для других хоккеистов

Спорт
25 июля, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

По словам главы IIHF, после случая с Зариповым многие спортсмены сделают определенные выводы

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Данис Зарипов

Данис Зарипов

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Случай с российским хоккеистом Данисом Зариповым, который был дисквалифицирован за употребление допинга, станет показательным для других игроков. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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Данис Зарипов

КХЛ без четырехкратного чемпиона: Данис Зарипов дисквалифицирован на два года за допинг

Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба трехкратного чемпиона мира Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. 36-летний хоккеист дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

"Меня факт дисквалификации Зарипова перед Олимпиадой не расстраивает. Я сторонник того, что правила есть правила. Этот инцидент будет показательным моментом того, что нужно вести "чистую" и честную игру без употребления стимулирующих препаратов. Случай не массовый, но думаю, что многие спортсмены сделают определенные выводы", - сказал Фазель.

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