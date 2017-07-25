Адамс: доклад Макларена стал основанием для недопуска к стартам десятков легкоатлетов РФ

НОВОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Доклад главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена стал основанием для недопуска десятков российских легкоатлетов к международным стартам. Об этом ТАСС рассказал один из них - Люкман Адамс, победитель зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) на прошлой неделе сообщила, что отклонила заявки на участие в соревнованиях 53 российских спортсменов. Допуск на стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне имеют 19 российских легкоатлетов.

"Пришел ответ, в нем говорится о том, что я состою под личным номером в докладе Макларена. А там размещены записки сумасшедшего. Мне вменяется то, что я там упоминаюсь в связи с тем, что в 2007-2008 годах у меня был превышен уровень тестостерона. Но тогда я проходил официальный мониторинг и доказал, что это является моей природной особенностью, с этим разрешением я выступал на международных соревнованиях", - сказал Адамс.

"Тяжелая ситуация. У всех разные обоснования. Кому-то не хватило необходимых допинг-проб, а у кого-то другие записи из доклада. В основном на всех есть какие-то сноски, частично все эти люди упоминаются в докладе", - добавил спортсмен.

Адамс заявил, что все обвинения Малкарена необоснованны. "За счет таких, как я, он смог показать плоды своей работы", - подытожил легкоатлет.