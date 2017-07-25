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Легкоатлеты РФ получат премиальные за ЧМ, несмотря на нейтральный статус

Спорт
25 июля, 14:24 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 25, июля. /ТАСС

Участие в чемпионате мира примут 19 российских легкоатлетов, чьи заявки были одобрены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций

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Павел Колобков

Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты, которые примут участие в чемпионате мира 2017 года, получат зарплату и премиальные, несмотря на то, что будут выступать в нейтральном статусе. Об этом на встрече со спортсменами заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Участие в чемпионате мира примут 19 российских легкоатлетов, чьи заявки были одобрены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

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"Очень непростой сезон, мы с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) делаем все, чтобы как можно скорее восстановить в правах и саму федерацию, и всех вас. За вас переживает все наше спортивное сообщество. Ситуация сложная, но есть подвижки - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило право на планирование и тестирование, в сентябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) будет проводить мониторинг. Надеемся, что к ноябрю ситуация разрешится", - сказал Колобков.

"Зарплаты и премиальные будут сохранены, несмотря на нейтральный флаг", - добавил министр спорта.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. На время отстранения IAAF разрешила ряду российских спортсменов, удовлетворяющих критериям организации, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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