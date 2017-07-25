Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фазель: IIHF было неприятно выносить дисквалификацию Зарипову, но таковы правила

Спорт
25 июля, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что допинг-проба трехкратного чемпиона мира дала положительный результат

Поделиться
Материал из 1 страницы
Рене Фазель

Рене Фазель

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Международной федерации хоккея (IIHF) было неприятно дисквалифицировать российского форварда Даниса Зарипова за употребление допинга, но правила есть правила. Об этом ТАСС заявил президент IIHF Рене Фазель.

Смотрите также
Данис Зарипов

КХЛ без четырехкратного чемпиона: Данис Зарипов дисквалифицирован на два года за допинг

Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба трехкратного чемпиона мира Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. 36-летний хоккеист дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

"Нам самим неприятно, что пришлось вынести такое решение, но нужно понимать, что правила едины для всех. Возможно, два года - это слишком большое наказание для Даниса, но правила есть правила. Это будет хорошим уроком для всех хоккеистов, и, надеюсь, в дальнейшем они не допустят подобных ошибок, не будут употреблять допинг и стимулирующие препараты. Если же ситуация разрешится положительно, то я буду только рад", - сказал Фазель.

Зарипов является трехкратным чемпионом мира, четырехкратным обладателем Кубка Гагарина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Кубок Гагарина Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
2
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
3
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
4
Ли Джэ Чхуль: Южная Корея должна пересмотреть свое отношение к российскому рынку
5
Минтранс предложил исключить из бесплатной ручной клади одежду, ноутбуки и телефоны
6
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажиров
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама