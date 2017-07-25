Фазель: IIHF было неприятно выносить дисквалификацию Зарипову, но таковы правила

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Международной федерации хоккея (IIHF) было неприятно дисквалифицировать российского форварда Даниса Зарипова за употребление допинга, но правила есть правила. Об этом ТАСС заявил президент IIHF Рене Фазель.
Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба трехкратного чемпиона мира Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. 36-летний хоккеист дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.
"Нам самим неприятно, что пришлось вынести такое решение, но нужно понимать, что правила едины для всех. Возможно, два года - это слишком большое наказание для Даниса, но правила есть правила. Это будет хорошим уроком для всех хоккеистов, и, надеюсь, в дальнейшем они не допустят подобных ошибок, не будут употреблять допинг и стимулирующие препараты. Если же ситуация разрешится положительно, то я буду только рад", - сказал Фазель.
Зарипов является трехкратным чемпионом мира, четырехкратным обладателем Кубка Гагарина.