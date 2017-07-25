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"Медвешчак" не будет продлевать контракт с отстраненным за допинг хоккеистом Смитом

Спорт
25 июля, 14:33 UTC+3 ТАСС

Ранее во вторник стало известно, что допинг-пробы Смита, а также форварда "Ак Барса" Даниса Зарипова и защитника владивостокского "Адмирала" Андрея Конева дали положительный результат

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Дерек Смит (слева)

Дерек Смит (слева)

© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 25 июля. Хорватский хоккейный клуб "Медвешчак" не будет продлевать контракт с канадским защитником Дереком Смитом, который был дисквалифицирован до 2 сентября 2018 года после положительного допинг-теста. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее во вторник стало известно, что допинг-пробы Смита, а также форварда "Ак Барса" Даниса Зарипова и защитника владивостокского "Адмирала" Андрея Конева дали положительный результат.

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"Мы неприятно удивлены результатом допингового теста нашего бывшего игрока Дерека Смита, тем более, что он был нашим игроком во время взятия теста и тем самым нарушил правила клуба. Компетентный орган клуба подробно рассмотрит всю ситуацию и примет меры в связи с таким безответственным поведением игрока. "Медвешчак" имеет нулевую терпимость к такой практике, которая нарушает правила клуба", - говорится в сообщении хорватского коллектива.

"Дерек Смит больше не является нашим игроком, и его контракт не будет продлен, особенно после результата допинг- теста. Клуб будет и впредь требовать от своих игроков соблюдения клубных правил, которые также включают тему допинга и употребления несанкционированных веществ. Спорт должен быть и оставаться чистым, представлять спортивный здоровый образ жизни, и такие случаи будут строго наказываться", - добавили в пресс-службе клуба.

Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord - DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.

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