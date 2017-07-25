"Медвешчак" не будет продлевать контракт с отстраненным за допинг хоккеистом Смитом

Шляхтин: ближайший совет IAAF рассмотрит вопрос восстановления ВФЛАСпорт 25 июля, 14:55
ВФЛА попросит IAAF допустить к ЧМ тех атлетов, которые едва не выполнили нормативСпорт 25 июля, 14:53
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажировЭкономика и бизнес 25 июля, 14:51
Колобков: российские легкоатлеты способны показать высокий результат на ЧМСпорт 25 июля, 14:51
Борзаковский: российские легкоатлеты на ЧМ могут завоевать шесть-семь медалейСпорт 25 июля, 14:45
Колобков рассчитывает, что еще несколько российских легкоатлетов получат допуск к ЧМСпорт 25 июля, 14:42
Библиотеки ИНИОН и Института научной и технической информации могут объединитьНаука 25 июля, 14:37
Легкоатлеты РФ могут воспользоваться помощью массажистов из других сборных на ЧМСпорт 25 июля, 14:36
"Медвешчак" не будет продлевать контракт с отстраненным за допинг хоккеистом СмитомСпорт 25 июля, 14:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 июля. Хорватский хоккейный клуб "Медвешчак" не будет продлевать контракт с канадским защитником Дереком Смитом, который был дисквалифицирован до 2 сентября 2018 года после положительного допинг-теста. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее во вторник стало известно, что допинг-пробы Смита, а также форварда "Ак Барса" Даниса Зарипова и защитника владивостокского "Адмирала" Андрея Конева дали положительный результат.
"Мы неприятно удивлены результатом допингового теста нашего бывшего игрока Дерека Смита, тем более, что он был нашим игроком во время взятия теста и тем самым нарушил правила клуба. Компетентный орган клуба подробно рассмотрит всю ситуацию и примет меры в связи с таким безответственным поведением игрока. "Медвешчак" имеет нулевую терпимость к такой практике, которая нарушает правила клуба", - говорится в сообщении хорватского коллектива.
"Дерек Смит больше не является нашим игроком, и его контракт не будет продлен, особенно после результата допинг- теста. Клуб будет и впредь требовать от своих игроков соблюдения клубных правил, которые также включают тему допинга и употребления несанкционированных веществ. Спорт должен быть и оставаться чистым, представлять спортивный здоровый образ жизни, и такие случаи будут строго наказываться", - добавили в пресс-службе клуба.
Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord - DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.